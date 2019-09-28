شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تقدم عرضاً لإنهاء الحرب في بلادنا.. وهذه تفاصيله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة، الجمعة، الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن، وإمكانية التوسط لحل تلك الأزمة المتفاقمة منذ سنوات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ومساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ولشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ. Advertisements وتطرق اللقاء إلى “مناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن”، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية. وأكد الوزير العماني استعداد بلاده للقيام بدور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن. كما بحث الجانبان “العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وأمريكا وسبل تطويرها وتعزيزها”، حسب المصدر ذاته.

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