شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مفاجئ في صحة الفنان عادل إمام .. شاهد كيف أصبح ؟...(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفنان المصري، محمد التاجي، حقيقة الانهيار الحاد في صحة الفنان المصري الشهير عادل إمام.

وقال الفنان محمد التاجي، خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، "أشارك فى مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام، والذي بدأ تصويره مرة أخرى منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2020.

وأضاف التاجي أن "صحة الفنان المصري عادل إمام جيدة جدا"، مشيرا إلى أن "المسلسل توقف لمشكلات إنتاجية ليس لها علاقة بصحة الفنان عادل إمام".

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وأكد الفنان المصري، أنه "متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي، وناشط عليها"، لافتا إلى أنه يكتب المقالات الخاصة به ولديه أصدقاء كثر عن طريق مواقع التواصل ولكنه لم يرهم أبدا.