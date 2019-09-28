الاكثر مشاهدة - قرار صادم لـ‘‘محمد بن سلمان’’ بشأن ‘‘سعود القحطاني’’ والجيش السعودي الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم لـ‘‘محمد بن سلمان’’ بشأن ‘‘سعود القحطاني’’ والجيش السعودي الإلكتروني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير عن قرار مفاجئ أصدره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن الجيش السعودي الإلكتروني الذي كان يقوده المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "عربي بوست" عن مصادر أمنية سعودية، أنه تم تعيين أمين عام جديد للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، هو منصور الشمري، المحسوب على ولي العهد السابق، محمد بن نايف.

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وأكدت المصادر، أن محمد بن سلمان أجرى تغييرات طالت بالأساس الجيش الإلكتروني في السعودية، والذي يستند إلى "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، ومركز "اعتدال".

وأوضح التقرير، أن المركز والاتحاد يعدان واجهتين أساسيتين للسعودية في الدفاع عن سياساتها وتوجهاتها في المنطقة، والسعي للترويج لها عبر جيش إلكتروني كبير يقدّر عدده بمئات الأشخاص.

ويعتبر "الشمري" من المحسوبين على رجال ولي العهد السعودي السابق (الذي كان وزيرًا للداخلية أيضًا) الأمير محمد بن نايف، وقد جاء ليحل محل الأمين العام السابق للمركز الدكتور ناصر البقمي.

ويعد "الشمري" شخصية أمنية من الطراز الأول، حيث كان يعمل في منصب الأستاذ المساعد في كلية الملك خالد العسكرية، التي تعنى بتخريج ضباط يعملون في قوات الحرس الوطني السعودي.

وكانت دائرة اهتمام "الشمري" في إطار تيارات "الإسلام السياسي" والجماعات "المتطرفة"، وتفكيك الفكر المتطرف عبر ما كان يعرف سابقًا في عهد الأمير محمد بن نايف بلجان المناصحة.