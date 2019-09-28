الاكثر مشاهدة - فوائد مذهلة للبطيخ تمنع أخطر الأمراض من الجسم وينهي وجود السرطان إلى الأبد

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة للبطيخ تمنع أخطر الأمراض من الجسم وينهي وجود السرطان إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البطيخ أحد أشهر الفواكه الصيفية، ويساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائل المفقودة خلال هذه الفترة، كما أنه مناسب للراغبين في خسارة الوزن.

وحسب دراسات عدة أجريت على مدار السنوات الماضية، نقدم لكم أبرز فوائد البطيخ.

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سرطان البروستات

البطيخ يحتوي على المواد الغذائية التي بإمكانها محاربة السرطان، وذلك باحتوائه على المواد المضادة مثل الليكوبين.

حالة القلب

هناك حاجة للمساعدة الطبية للذين يعانون أمراض القلب، لكن البطيخ جيد بما فيه الكفاية للقيام بذلك لأنه يحافظ على حرارة آمنة مع الكاروتينات والبوتاسيوم وفيتامين C التي يحتوي عليها.

تحسين الجلد

إذا كنت تريد لبشرتك التوهج أكثر من ذلك بقليل، عليك تناول المزيد من البطيخ، نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من فيتامين (أ)، ويرطب الجلد، ويساعد على نمو الأنسجة ويجعلك تشعر بالاسترخاء.

الربو

فيتامين C في ذلك يحارب الربو، وهناك المواد المغذية الأخرى في ذلك، التي يمكن أن تعزز صحة الرئة.

صحة البصر

يحتوي على فيتامين (أ) الذي يزيد البصر ويحافظ على صحة عينيك، ومشاكل العين المرتبطة بالتقدم في السن.

ضغط الدم

يحتوي على البوتاسيوم، والماغنيسيوم الذي يخفض ضغط الدم.

مفيد للعظام

لاحتوائه على الليكوبين والبوتاسيوم في ذلك يحافظ على عظام قوية، ويمنع تدهور المشاكل المرتبطة بالتقدم في السن.