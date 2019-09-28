الاكثر مشاهدة - دفن فنانة مشهورة أثناء مشهد تمثيلي .. وما رأته بعينيها من أهوال القبر أمر لا يخطر على بال

شكرا لقرائتكم خبر عن دفن فنانة مشهورة أثناء مشهد تمثيلي .. وما رأته بعينيها من أهوال القبر أمر لا يخطر على بال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمت الفنانة إلهام شاهين المعروفة بتأييدها للرئيس السيسي، جمهورها بتصريحاتها حول حقيقة دفنها حية في فيلم "بستان الدم" وقولها إنها شاهدت آنذاك الدود بعينيها.

وأضافت شاهين في أحد البرامج: "كان في فيلم قديم وكنت وقتها في سنة ثانية في المعهد، وكان عندي وقتها 18 سنة، كان اسمه "بستان الدم"، موضحه: "كان المفروض أن يسرا بتذبحني، ويدفنوني هي وعادل أدهم".

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وتابعت: "المفروض كنا نصور المشهد دا في تونس، بس قالوا مش هنقعد نحفر في تونس، وكان المفروض يدفنونني في جنينة الفيلا، وبعدين قالوا نصور المشهد في أي جزء في حديقة في مصر".

وأوضحت "كان فيه جزء في حديقة الأهرام، حفروا وقالوا لي اكتمي نفسك شوية، على ما نحط عليك التراب، وفعلا عملت كدا، وكان أصعب مشهد في حياتي"، متابعة: "بعد ما شالوا عليا التراب ببص حواليا لقيت كمية دود كثيرة جدا عليا".