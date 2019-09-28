الاكثر مشاهدة - شقيق أمير قطر يهاتف ‘‘أحمد موسى’’ ويوجه تحياته لـ‘‘السيسي’’ .. وهذا ما قاله عن قناة الجزيرة(فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أمير قطر يهاتف ‘‘أحمد موسى’’ ويوجه تحياته لـ‘‘السيسي’’ .. وهذا ما قاله عن قناة الجزيرة(فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي المصري أحمد موسى تفاصيل مكالمة مثيرة للجدل وقعت بينه وبين شقيق أمير قطر حسب مزاعمه.
وقال "موسى" في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" بمصر: "تلقيت اتصالا من شقيق أمير قطر وأبلغني تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي وعبر عن سعادته بنزول الشعب في مظاهرات المنصة لدعم الرئيس وقال لي ( هو دا الشعب المصري".
وأضاف: "هاجم أيضا قناة الجزيرة وقال لي (نحن نعلم ما تروجه بخصوص مصر) وأكد لي عدم رضاه عن هذا النهج ".
وتابع: "طبعا لن أخبركم باسمه لأنكم تعلمون أنهم يقومون بإيذاء أي شخص يحب مصر ، وبخاصة لو كان من أسرة (آل ثاني) لكن أتوجه له بالتحية ، وهو رقمه عندي ويتصل بي من حين لآخر" حسب قوله.
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