الاكثر مشاهدة - بعد فضيحته مع الرئيس الأوكراني .. ترامب يحجب مكالمته مع ‘‘محمد بن سلمان’’ عن المخابرات .. وهذا ما جاء فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحته مع الرئيس الأوكراني .. ترامب يحجب مكالمته مع ‘‘محمد بن سلمان’’ عن المخابرات .. وهذا ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عن اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات استثنائية لحجب وصول مسؤولين أمريكيين لمكالمة جمعته بولي العهد السعودي.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الأمر تكرر فيما يتعلق بمكالمة أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



Advertisements

​​​​​​​

وتأتي تلك الإجراءات بعد تورط ترامب في فضيحة مع الرئيس الأوكراني بعد الاطلاع على مكالمة ظهر فيها الرئيس الأمريكي يطلب من نظيره الأوكراني تشويه أحد منافسيه في الانتخابات الأمريكية.

وأشار أحد المصادر إلى أن الأشخاص الذين كان يسمح لهم بالاطلاع على مكالمات ترامب مع ولي العهد محمد بن سلمان تفاجأوا بحجبها ، وهو الأمر الذي اعتبروه غير عادي.

وأشارت السي إن إن إلى أن المكالمة المقصودة تمت في الوقت الذي تم فيه مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي وتوصلت الاستخبارات الأمريكية إلى تورط الحكومة السعودية في الجريمة.

أما فيما يخص بوتين ، فتم تقييد الوصول إلى نص واحد على الأقل من محادثات ترامب بشدة ، وفقًا لمسؤول سابق في إدارة ترامب.

وأشار مسؤولون إلى أن مكالمة ولي العهد السعودي لم تحتوي على معلومات سرية للغاية أو شخصية مما استرعى انتباه الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية عن أسباب حجب الوصول لتلك المكالمة بالذات.