الاكثر مشاهدة - إضاءة برج خليفة بعلم هذه الدولة العربية .. وضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة غامضة بعد التزامه الصمت

شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة برج خليفة بعلم هذه الدولة العربية .. وضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة غامضة بعد التزامه الصمت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق ضاحي خلفان - قائد شرطة دبي - على خروج عدد من المظاهرات المناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فضلا عن أخرى داعمة له في مصر.

وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "ستبقى مصر في العلياء دوما على رغم التحدي يا حسود".

لم يُعرف من "الحسود" الذي وجه له "خلفان" الأحاديث وبخاصة أنه امتنع خلال الفترة الماضية عن التعليق على الأحداث بمصر.

وكانت الإمارات أضاءت برج "خليفة" بالأمس بعلم مصر في أعقاب المظاهرات المؤيدة والمعارضة ، وهو الأمر الذي جعل بعض الإعلاميين المقربين من النظام بمصر يوجهون الشكر لدولة الإمارات على ما قدمته من دعم.

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