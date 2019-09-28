الاكثر مشاهدة - نجل المخلوع يعلق على أحداث مصر وهذا ما قاله عن ‘‘كمين التفاحة’’

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل المخلوع يعلق على أحداث مصر وهذا ما قاله عن ‘‘كمين التفاحة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج علاء - نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - عن صمته وعلق على الأحداث الجارية بمصر.

وترحم "علاء" على شهداء كمين التفاحة في بئر العبد بسيناء ، قائلا: "رحم الله شهداء الواجب الوطني".

وكان عدد من الإرهابيين شنوا هجوما على كمين التفاح بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء مما تسبب في وفاة عدد من رجال الجيش المصري. Advertisements ​​​​​​​

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