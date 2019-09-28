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عدن - ياسمين التهامي - مغترب يمني ينتحر شنقا في السعودية لهذه الأسباب الصادمة

أنهى شاب يمني حياته منتحرا في المملكة العربية السعودية عقب سنوات من الاغتراب. Advertisements وقال مغتربون ان الشاب ناجي المنصوري اليافعي اقدم على ازهاق روحه بشنق نفسه فجر اليوم الجمعة في مدينة جدة غرب السعودية. واضافوا أن الشاب كان يعمل في مركز خدمات سيارات وأنهم فوجئوا فجر الجمعه به متدلي من رقبته بحبل من السقف بعد ان ربطه للانتحار. ورجحوا ان يكون سبب انتحار الشاب ناجي اليافعي ضغوطات مالية ونفسية.

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