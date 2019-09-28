عاجـل: مدينة سعودية تطلق الآن صافرة الانذار والسلطات توجه للمواطنين تحذيراً مما سيحدث خلال الساعات القادمة ..«صور»

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدرت الهيئة العامة للارصاد والبيئة بالمملكة العربية السعودية تحذير للمواطنين من هطول امطار غزيرة الى متوسطة في مناطق جنوب المملكة

وقالت الهيئة في تحذيرها المتقدم ان امطار غزيرة الى متوسطة وعواصف رعدية مصحوبة بالرياح ستشهدها منطقة جيزان خلال الساعات القادمة من اليوم السبت جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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