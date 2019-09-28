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السبت 28 سبتمبر 2019
مياة
كتب
الخليج 365-الحديدة
شكا سكان في مديرية التحيتا، بانقطاع مياه الشرب عن منازلهم، منذ خمسة أيام.
وقال المواطنون "إن إدارة المشروع تتعلل بعدم توفر مادة الديزل، مما أدى إلى توقف ضخ المياه، وإمداداتها إلى المنازل.
ويتكفل هلال الإمارات الذي أعاد تأهيل المشروع بتمويل شراء مادة الديزل، غير أن شبهات فساد تحوم حول إدارته.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يشكون من انقطاع مياه الشرف عن مدينة التحيتا منذ 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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