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مواطنون يشكون من انقطاع مياه الشرف عن مدينة التحيتا منذ 5 أيام

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اليمن العربي-الحديدة 0 تبليغ

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السبت 28 سبتمبر 2019

مياة

مياة

مواطنون يشكون من انقطاع مياه الشرف عن مدينة التحيتا منذ 5 أيام

كتب

الخليج 365-الحديدة

شكا سكان في مديرية التحيتا، بانقطاع مياه الشرب عن منازلهم، منذ خمسة أيام.

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وقال المواطنون "إن إدارة المشروع تتعلل بعدم توفر مادة الديزل، مما أدى إلى توقف ضخ المياه، وإمداداتها إلى المنازل.

 

ويتكفل هلال الإمارات الذي أعاد تأهيل المشروع بتمويل شراء مادة الديزل، غير أن شبهات فساد تحوم حول إدارته.

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