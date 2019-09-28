مواطنون يشكون من انقطاع مياه الشرف عن مدينة التحيتا منذ 5 أيام

السبت 28 سبتمبر 2019

مياة

كتب الخليج 365-الحديدة

شكا سكان في مديرية التحيتا، بانقطاع مياه الشرب عن منازلهم، منذ خمسة أيام.

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وقال المواطنون "إن إدارة المشروع تتعلل بعدم توفر مادة الديزل، مما أدى إلى توقف ضخ المياه، وإمداداتها إلى المنازل.

ويتكفل هلال الإمارات الذي أعاد تأهيل المشروع بتمويل شراء مادة الديزل، غير أن شبهات فساد تحوم حول إدارته.