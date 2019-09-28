مليشيا الحوثي تمنع من دخول المساعدات إلى الدريهمي

السبت 28 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-الحديدة

تواصل مليشيا الحوثي منع دخول قافلة مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيا منعت منظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات للسكان المحاصرين.

Advertisements

وأكد أن الميليشيا رفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات، بعد أن تم الاتفاق على أن تقوم القوات المشتركة والميليشيا بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان الدريهمي.

وأضاف البيان: «تخلّفت الميليشيا ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات، بعد أن قامت القوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية بالترتيب لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمنت مرورها بمواقعها، لكنها تفاجأت برفض الميليشيا وتنصلها عن الاتفاقيات».