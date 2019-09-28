ذمار.. ازدهار كبير للسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية

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السبت 28 سبتمبر 2019
المشتقات النفطية
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الخليج 365 ـ متابعات
شهدت محافظة ذمار، صباح الجمعة واليوم السبت، أيلول 28، 2019، انتشارا كبيرا للسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية في عديد شوارع رئيسية بالمدينة.
ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر محلية قولها، إن عدداً من الجولات على الشوارع الرئيسية بمدينة ذمار شهدت انتشاراً كبيراً لبائعي مادة الديزل على متن سيارات هايلوكس 2010 محملة بخزانات تحتوي بعضها على ألف لتر.
وذكرت المصادر، أن بيع المشتقات النفطية انتشرت في جولات المثلث والجمارك وسوق عنس والمحافظة وكمران وعمران، بالإضافة إلى تواجدها بالقرب من الأسواق المركزية الكبيرة.
ووفق المصادر، فإن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي تقوم ببيع مادة الديزل بسعر 25 ألف ريال لكل 20 لترا، وسط إقبال كبير من أصحاب المزارع عليها.
يذكر أن المليشيات الحوثية منعت تفريغ السفن في الحديدة واحتجزت أكثر من 20 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية عند مداخل العاصمة صنعاء، متسببة بذلك في أزمة مشتقات نفطية مفتعلة وإضافية يتحمل عبئها المواطن.
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