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مليشيا الحوثي تمنع فريق أممي من الوصول إلى ناقلة صافر قبالة ساحل الحديدة

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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السبت 28 سبتمبر 2019

الحوثيين

الحوثيين

مليشيا الحوثي تمنع فريق أممي من الوصول إلى ناقلة صافر قبالة ساحل الحديدة

كتب

الخليج 365-صنعاء

شدّدت وزارة النفط والمعادن اليمنية، على أن استمرار الميليشيا في منع الفريق الأممي من الوصول إلى الخزان النفطي العائم «ناقلة صافر»، قبالة سواحل الحديدة لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها، يعتبر تحدياً سافراً وصريحاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

 

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وأشارة الوزارة الى أن الميليشيا تواصل نهجها في التنصّل عن اتفاقاتها والتزاماتها التي قطعتها للأمم المتحدة بالسماح بإدخال الفريق الأممي، قبل تراجعها ومنعها دخول الفريق. تحذير

 

وحذّرت الوزارة من أن انفجار الخزان العائم أصبح وشيكاً في ظل الوضع السيئ والمتدهور للناقلة، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ، محملة الميليشيا كامل المسؤولية.

 

ولفتت، إلى أن ذلك التعنت والصلف الممارس من قبل الميليشيا، يفشل كل المساعي والجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية،مع جميع الأطراف الأمميين والإقليميين لإنقاذ الحياة البحرية من كارثة بيئية محتملة ستؤثر على كل المنطقة. وأهابت الوزارة، بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال البيئة، للتدخل العاجل وإلزام الميليشيا بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة للوصول إلى المنطقة.

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