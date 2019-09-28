شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: حقيقة إغتيال الناشطة توكل كرمان قبل قليل على يد ضابط مخابرات مصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكر موقع "ابو ظبي اونلاين " الالكرتوني على موقع التواصل الاجتماعي قبل قليل اغتيال الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للأدب على يد ضابط مخابرات مصري .

ولم يكشف الموقع الحيثيات ولا كيف حدثت عملية الاغتيال ولا حتى المكان الذي تمت فيه عملية الاغتيال .

ويبدوا ان تلك شائعات يقف ورائها الاعلام الموالي للنظام الحاكم في مصر لارهاب كل المعارضين لبقائه ف الحكم خاصة وان الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل لها صيت عالمي ومؤثر جدا .

وكانت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد شنت هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي مؤكدة أن اليوم ، الجمعة، هو آخر أيامه في حكم مصر في إشارة لتظاهرات المصريين الغاضبة غدا والمطالبة بعزله.

جديد الحدث أونلاين:

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وسخرت “كرمان” من السيسي في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) وخاطبته بلقبه الذي اشتهر بين معارضيه على مواقع التواصل “بلحة” ودونت ما نصه:”اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم البلاد، البقية مجرد تفاصيل”

اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم ادنيا .. البقية مجرد تفاصيل.