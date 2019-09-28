شكرا لبحثكم عن خبر ”السيد” تكشف عن توافق بين قيادات مؤتمر الخارج والداخل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت فائقة السيد باعلوي الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، عن توافق بين قيادات المؤتمر في الخارج والداخل.

وقالت السيد خلال اجتماع لقيادات الحزب، بسلطنة عمان، أن" قيادات المؤتمر في الخارج على وفاق تام مع قيادات المؤتمر الشعبي في الداخل، مشيدة بمواقف قيادة المؤتمر الشعبي في الداخل".

وتطرقت السيد خلال اللقاء الى دور المؤتمر في أي تسوية سياسية قادمة من شأنها رفع المعاناة عن أبناء اليمن.

وكان عدد من قيادات المؤتمر عقدوا عدة لقاءات في عمان ومصر والسعودية، لبحث توحيد الحزب، تحت قيادة الشرعية اليمنية لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي.