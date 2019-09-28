شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان تعلن استعدادها لحل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الجمعة، إن بلاده مستعدة للقيام بالتوسط وحل الأزمة اليمنية.

وأضاف: ان سلطنة عمان لديها نية جادة في القيام بأي دور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن.

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ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية فقد ناقش وزير الخارجية العماني في لقائه مع مساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن.

يُذكر أن سلطنةعمان تقف بشكل محايد مع جميع أطراف الصراع في اليمن، وتحظى بقبول واسع لدى اليمنيين، الأمر الذي يضاعف من فرصها في إمكانية نجاخها في عملية التوسط بين الأطراف.