شكرا لبحثكم عن خبر صفقة تبادل أسرى ناجحة بين المليشيات والحكومة الشرعية شملت صحفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل إعلام محلية أن مليشيا الحوثي أفرجت الجمعة، عن الصحفي أحمد حوذان في صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية، بعد اعتقاله لأكثر من عام.

وأعلن رئيس منظمة "صدى الإعلام" يوسف حازب، عن نجاح صفقة تبادل الأسى بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، والإفراج عن الصحفي حوذان.

وأضاف حازب: إن الصفقة قضت بتسليم ثمانية أسرى المليشيات مقابل الإفراج عن ثمانية مدنيين كانت الجماعة قد اختطفتهم في صنعاء.

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في المقابل أعلنت مليشيات الحوثي في وقت سابق من اليوم الجمعة عن إتمامها صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية في جبهتي الجوف وشبوة.

من جهته أكد عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة الحوثيين، أن الصفقة نجحت في الإفراج عن 13 أسيرا في عملتي تبادل بجبهتي الجوف وشبوة، مشيرا إلى أن عمليات التبادل جاءت عبر وساطة محلية.



الجدير بالذكر أن ملف الأسرى من أهم الملفات التي شملها اتفاق "ستوكهولم"، حيث اتفقت الأطراف على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين برعاية أممية.