شكرا لبحثكم عن خبر منسق الاغاثة بالامم المتحدة: اشكر السعودية على تقديم مبلغ 500 مليون دولار لإغاثة اليمن في 2019 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك ، عن شكره للمملكة العربية السعودية على الدعم السخي الذي أعلنته بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م.

وقال لوكوك، أنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة اليونيسيف،والمنظمة الدولية للهجرة،ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة، لدعم الأولويات الأساسية في خطة الاستجابة الإنسانية وحفظ حياة الملايين.

وشدد لوكوك على فعالية الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المعونات ومساعدة المتضررين، ما أدى لمنع انتشار المجاعة وتراجع وباء الكوليرا ، مفيدا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن استقبلت ما يزيد عن مليارين و 300 مليون دولار بما يغطي 56 % من الاحتياجات لهذا العام.

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