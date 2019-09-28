السبت 28 سبتمبر 2019 حضرموت كتب متابعات_الخليج 365 قالت غرفة ارصاد حضرموت أن اليوم السبت تبدأ ذروة التقلبات الجوية وتستمر حتى الاثنين.

وأضافت أنه بالنسبة ليوم غد الاحد تنبيه مهم لمواطني محافظة شبوة بأخذ الخيطة من مجاري الاودية والامطار ستكون غزيرة جدا وشاملة.. وايضاً في محافظات لحج ابين عدن. Advertisements اما بالنسبة لحضرموت ستكون الامطار بصورة محدودة في وادي حجر وهضبة حضرموت الغربية الجنوبية وتشمل دوعن وماجاورها وعمد ورخية والضليعة وارياف ساحل حضرموت الغربية من الغياضه الى مرتفعات غرب المكلا وسواحلها وجزء من مرتفعات مديريات شرق ووسط حضرموت تمتد من مرتفعات الديس الشرقية وصولاً لمنطقة العيون وعبدالله غريب. والله تعالى أعلم صادر عن : غرفة ارصاد حضرموت

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان مهم صادر عن غرفة أرصاد حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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