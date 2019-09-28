بيان مهم صادر عن غرفة أرصاد حضرموت

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السبت 28 سبتمبر 2019
حضرموت
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متابعات_الخليج 365
قالت غرفة ارصاد حضرموت أن اليوم السبت تبدأ ذروة التقلبات الجوية وتستمر حتى الاثنين.
وأضافت أنه بالنسبة ليوم غد الاحد تنبيه مهم لمواطني محافظة شبوة بأخذ الخيطة من مجاري الاودية والامطار ستكون غزيرة جدا وشاملة.. وايضاً في محافظات لحج ابين عدن.
اما بالنسبة لحضرموت ستكون الامطار بصورة محدودة في وادي حجر وهضبة حضرموت الغربية الجنوبية وتشمل دوعن وماجاورها وعمد ورخية والضليعة وارياف ساحل حضرموت الغربية من الغياضه الى مرتفعات غرب المكلا وسواحلها وجزء من مرتفعات مديريات شرق ووسط حضرموت تمتد من مرتفعات الديس الشرقية وصولاً لمنطقة العيون وعبدالله غريب.
والله تعالى أعلم
صادر عن : غرفة ارصاد حضرموت
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