نائب رئيس مجلس النواب يطمئن على صحة محافظ حضرموت

السبت 28 سبتمبر 2019 البحسني كتب الخليج 365 أجرى نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اطمأن خلاله على صحته وسير العلاج الذي يتلقاه في جمهورية المانيا.

Advertisements داعياً له بالشفاء العاجل والعودة سالماً من رحلته العلاجية. وأعرب المحافظ عن خالص شكره لنائب رئيس مجلس النواب لاتصاله والاطمئنان على صحته، متمنياً له التوفيق في مهامه الوطنية.

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