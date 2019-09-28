شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كم عمرها .. مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن زواج الأمير محمد بن سلمان بهذه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر حساب “العهد الجديد” المشهور بتسريب الاعلامية، مفاجأة صادمة عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، زاعماً زواجه من فتاة تبلغ من العمر “18” عاماً. حسب قوله.

وفي تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”، كتب “العهد الجديد”، ما نصه :” بمناسبة الكارثة التي حدثت في بقيق، وتصريحات روحاني الساخرة من المملكة “، مضيفاً ( أبارك لمحمد بن سلمان زواجه الثاني من فتاة عمرها 18 سنة من عائلة (ج)).

قد يهمك ايضاً:

المناطق المتوقع أن تشهد أغزر الأمطار يوم غد السبت..



شاهد صورة السيسي بعد إلقاء القبض عليه .. ومراسل قناة الجزيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن كواليس ما جرى؟



عاجل : الحوثي يظهر قبل قليل و السعودية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه



صحيفة بريطانية تفجر مفاجآت صادمة: مخطط داهية لـ ابن سلمان لاجتثاث إيران من اليمن وهذا مصير قوات التحالف وباكستان تقلب الموازين



Advertisements

فتاة حسناء من عدن تثير شباب اليمن وتقول إن مهرها قطع لسان هذا الشخص المقرب من أحمد علي عبدالله صالح وستتزوج به (فيديو)



محمد علي ينبش أسرار جديدة وطبيب السيسي يفجر فضيحة وينشر فيديو عن عملية إزالة الخصيتين للسيسي.. طلع “مخصي” .. شاهد

انهيار مفاجئ في صحة الفنان عادل إمام .. شاهد كيف أصبح ؟ (فيديو مفاجئ)



ومن المعروف أن ابن سلمان، متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، التي بدأت في الآونة الاخيرة الظهور في عدة مناسبات شهدتها المملكة، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي الذي لم يشهد مثل تلك الفعاليات من قبل.

وسارة بنت مشهور هي الأميرة بنت الأمير مشهور بن عبد العزيز آل سعود ، الابن الرابع والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته نوف بنت نواف النوري الشعلان، وابنة الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الكبير بن عبد العزيز بن سعود آل سعود.

الأميرة سارة بنت مشهور متزوجة من الأمير محمد بن سلمان آل سعود (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، ولها من الأبناء الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأمير مشهور.

وتزوج ولي العهد السعودي، في 6 أبريل/نيسان 2008، من ابنة عمه الأميرة سارة، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.