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صنعاء - ياسمين الخيامي - اموال وقصور علي عبد الله صالح تسبب صراع بين ابو شوارب والحاكم الفعلي للحوثيين ( عبد الخالق الحوثي ) بعد ان اتخذ الاخير هذا القرار

2019/09/28 الساعة 06:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



كشف الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد يحى ابو حاتم عن كواليس احد اجتماعات الحوثيين بشأن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد يحى ابو حاتم ان مليشيات الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وتوزيعها على قيادات الجماعة مؤكدا ان هذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة، حسب قوله جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وغرد الخبير الاستراتيجي يحيى ابو حاتم على حسابه بموقع "تويتر" بالقول،‏‎ جماعة الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله وتوزيعها على قيادات الجماعة وهذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة: عبدالخالق الحوثي/ يجب مصادرة أملاك علي عبدالله كما تم مصادرة أملاك بيت حميد الدين. أبو شوارب/ هكذا سوف نستفز انصارة فرد عليه عبدالخالق/... لكل حادث حديث.

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