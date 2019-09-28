شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تزعم بأنها قتلت عناصر من ”داعش” بمحافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت مليشيا الحوثي، الجمعة، بأنها قتلت عناصر من ما يسمى التنظيم الارهابي "داعش" بمحافظة إب.

ونقلت "سبأ" بنسختها الحوثية، عن مصدر أمني قوله " أن الأجهزة الأمنية داهمت (ما اسمته ) وكر الخلية الإجرامية بمنطقة البطحاء بيت فاضل عزلة العود في النادرة أسفرت عن مقتل أثنين وضبط ثلاثة في تبادل إطلاق نار مع عناصر الخلية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة بحوزة الخلية".

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ولفت المصدر إلى أن الخلية ارتكبت جرائم قتل وحرابة بحق المواطنين، وكانت تتلقى دعما من ما اسمته العدوان لتنفيذ مخططات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وكانت مليشيا الحوثي اقتحمت قرى بيت فاضل بالمديرية، بعشرات الاطقم المسلحة، وقتلت أحد مشايخ المنطقة والذي يدعى وليد فاضل ومرافقه، واعتقلت العشرات من المواطنين.