شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلق على تسريبات وقف السعودية عملياتها العسكرية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، الجمعة، على التسريبات التي تحدثت عن وقف جزئي للعمليات العسكرية في اليمن.

وقال الحوثي إن "مبادرة الرئيس المشاط تنص على الوقف الكامل للحرب ولا صحة لأي تسريبات من جانبالسعودية عن وقف جزئي".

وأضاف أن "التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف في 4 مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها".

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وأكد أن الجماعة لن تقبل إلا بوقف شامل للحرب ورفع الحصار.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت في وقت سابق إن السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في 4 مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي الإنقلابية منذ عام 2014.