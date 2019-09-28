شكرا لبحثكم عن خبر هكذا علق السفير السعودي لدى اليمن على وفاة والدته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على وفاة والدته، اليوم الجمعة، بكلمات ملئية بالحزن والشجن.

وكتب آل جبر في تغريدة له على "تويتر" قبل قليل، قائلاً: "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف السفير: " أسال الرحمن ان يدخلها في واسع رحمته وان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأعف عنها وأكرم منزلها".

وأشار السفير في تغريده له أن والدته "معدّيه بنت سعد بن جلبان" توفيت اليوم الجمعة .

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وكان الديوان الملكي أعلن في الساعات الأولى من مساء الجمعة، وفاة والدة الأميرة فاطمة بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة غدا السبت 28 سبتمبر/أيلول، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.

وتعد الأميرة فاطمة ابنة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، الذي سبق وتولى منصب وزير الداخلية والمالية السعودي في عهد الملك فيصل بن عبد العزير آل سعود، وتوفي في ديسمبر/كانون الأول عام 1986.



محمد ال جابر

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@mohdsalj

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك ياأمي لمحزونون { إنا لله وإنا إليه راجعون }

إنتقلت اليوم والدتي معدّيه بنت سعد بن جلبان الى رحمة الله.

أسال الرحمن ان يدخلها في واسع رحمته وان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأعف عنها وأكرم منزلها.