شكرا لبحثكم عن خبر السفيرة السعودية في واشنطن : المملكة أوفّت بالتزاماتها تجاه اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، إن المملكة وفّت بالتزاماتها تجاه اليمن وسوف تواصل في هذا الشأن.

وغردت عبر حسابها في تويتر: "أوفت المملكة العربية السعودية بتعهدها، وقدمت مبلغ 500 مليون دولار إلى برنامج الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين المختص باليمن".

وأضافت: "سنواصل العمل مع شركائنا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجيراننا اليمنيين".

يذكر ان ريم بنت بندر هي اول امراة سفيرة في تاريخ المملكة