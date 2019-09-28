شكرا لبحثكم عن خبر السفيرة السعودية في واشنطن : المملكة أوفّت بالتزاماتها تجاه اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، إن المملكة وفّت بالتزاماتها تجاه اليمن وسوف تواصل في هذا الشأن.
وغردت عبر حسابها في تويتر: "أوفت المملكة العربية السعودية بتعهدها، وقدمت مبلغ 500 مليون دولار إلى برنامج الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين المختص باليمن".
وأضافت: "سنواصل العمل مع شركائنا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجيراننا اليمنيين".
يذكر ان ريم بنت بندر هي اول امراة سفيرة في تاريخ المملكة
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