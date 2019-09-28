شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفرج عن كاتب سياسي بعد يوم من اعتقاله وتعذيبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فرجت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة عن الكاتب السياسي عبد الوهاب الشرفي، بعد يوم من اعتقاله وتعرضه للضرب والتعذيب في سجن تابع للقيادي الحوثي مسفر الشاعر في صنعاء .

وافادت مصادر محلية إن الشرفي تعرض للضرب والتعذيب من قبل السجانين الحوثيين، على خلفية الانتقادات لممارسات الفساد والنهب الذي يقوم بها القيادي الحوثي مسفر الشاعر المعين من مليشيا الحوثي حارسا قضائيا على الشركات التي صادرتها المليشيا .

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي المسفر أرسل مرافقيه لاعتقال الشرفي، واقتياده إلى سجن تابع له في مبنى المحكمة الجزائية .

وأضافت أن عملية اختطاف الشرفي واقتياده إلى سجن في مبنى المحكمة الجزائية , يكشف مدى سيطرة مليشيا الحوثي على القضاء الذي بات يشرعن ممارسات النهب والسلب والسرقة التي تقوم بها المليشيا .

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