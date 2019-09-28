نجل أول رئيس يمني يفجر قنبلة في وجه مليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - فجر نجل أول رئيس للجمهورية، قنبلة في وجه مليشيا الحوثي، بخصوص سرقتهم للمرتبات.

وقال اللواء علي عبدالله السلال في كلمة باسم مناضلي الثورة اليمنية السبتمبرية، خلال احتفال بالعاصمة صنعاء، بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة الـ26 من سبتمبر1962، أن "الثوار والمناضلون باعوا كل ما يملكون من أجل مواصلة حياتهم، مطالباً الحوثيين بتسليم مرتبات الموظفين والمناضلين في مقدمتهم".

ولفت السلال إلى أن التاريخ يعيد نفسه" فالقوى المضادة والمعادية للثورة السبتمبرية والاكتوبرية لا يزالون يجددون المحاولات المستميتة للقضاء عليها لتحطيم وتدمير منجزاتها الحضارية خلال هذه الفترة الطويلة وبكل الوسائل القديمة والحديثة حتى تحولت هذه المحاولات إلى ادوات لنشر الكراهية والحقد بين الاخوة الاشقاء وبين القبائل اليمنية والسعي الخبيث في إشعال حرب أهلية بين أبناء البلد الواحد".

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وانتقد السلال ممارسات المليشيا الحوثية ومساعيهم لفرض مذهبهم على اليمنيين بالقوة.

وأكد السلال أن ذلك لن يتحقق لهم، وسيواجهون برفض شعبي مطلق، داعياً إياهم إلى الاستفادة من تجارب أجدادهم الذين فشلوا في ذلك.

وتحاول مليشيا الحوثي فرض فكرها ومذهبها الطائفي على اليمنيين، دون مراعاة للحريات الخاصة والحق في احترام التنوع والتعدد السياسي والفكري، ناهيك عن التعدد الديني.