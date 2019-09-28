شكرا لبحثكم عن خبر رئيس ”مؤتمر صنعاء” يفتح النار على الحوثيين ويحاول استمالة ”عبدالملك” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فتح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، صادق أمين أبو رأس، النار على الحوثيين، محاولا استمالة عبدالملك الحوثي.

ودعا أبوراس في كلمته، خلال الحفل الذي أقامه المؤتمر في الذكرى السابعة والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر بالعاصمة صنعاء، إلى "ما أسماه تقييماً لإدارة الحوثيين مع حزبه لمؤسسات الدولة، محاولاً استمالة زعيم المليشيا إلى موقفه بالقول: إنه أخبره شخصياً أنه يريد إنهاء الازدواجية في عمل مؤسسات الدولة وإلغاء تدخلات ما تسمى باللجان الثورية".

وأضاف: شكلنا لجنة للمصالحة، لكن من يوم شكلناها ولا شفنا خبر يابو زيد ماغزيت.. قبل أن نفكر في هذه الأمور "المصالحة"، يجب أن نفعل فرشة، يجب أن نمهد للناس، نطلق بيوت الناس، يجب أن نسمح بالدخول للناس، أن يعودوا بسلام وأمان، يجب أن نعيد لهم حقوقهم كي يرجعوا آمنين، ماشي لن يرجع أحد وأنت حاجز بيته وأنت حاجز رصيده وحابس عياله( في اشارة الى المنازل المنهوبة لقيادات الحكومة اليمنية المعترف بها).

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ولفت الى أنه يجب أن تتوافر تكافؤ الفرص بين اليمنيين في الوزارات وفي المصالح والأعمال، امرأة أو رجلاً، يجب أن لا يكذب بعض الإخوان ويقول إن (ما يسمى) المجلس السياسي أمر ابعدوا فلان أمر نزلوا فلان أمر طلعوا فلان.. المجلس السياسي لا يأمر ولا ينزل فلان ولا يطلع فلان، مدير مدرسة ولا مدير ناحية، هذا الأمر هو الواقع.

وتمارس مليشيا الحوثي ازدواجية واقصاءات متكررة في ادرتها لمؤسسات الدولة اليمنية منذ انقلابها في سبتمبر 2014.