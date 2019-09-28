شكرا لبحثكم عن خبر ‏”بلومبيرغ” الأمريكية: اتفاق سعودي حوثي لوقف اطلاق النار في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن المملكة العربية السعودية وافقت على وقف إطلاق النار في أربع مناطق في اليمن.

‏وأشارت الوكالة نقلاً عن مصادر خاصة على دراية بالخطط أن وقف إطلاق النار يشمل العاصمة صنعاء، وأنه جاء كرد على إعلان جماعة الحوثي وقف استهداف الرياض قبل أيام.

‏وأشارت الوكالة إلى أنه في حال نجح سريان وقف القتال في هذه المناطق ، فسوف تتحرك الرياض لتوسيع الهدنة إلى أجزاء أخرى من اليمن .

‏ورغم اعلان الحوثيين في البداية المسؤولية عن الهجوم على المنشآت النفطية ، لكن المسؤولين السعوديين والأمريكيين والأوروبيين رفضوا الإعلان بوصفه محاولة مكشوفة لإخفاء دور إيران في الهجوم .

‏وقال هؤلاء المسؤولون إن الحوثيين لا يمتلكون الأسلحة ولا المهارات التي تمكنهم من شن هذا الهجوم المتطور.

‏وتزايدت دائرة الخلافات داخل أروقة جماعة الحوثيين في الأيام التي أعقبت الهجوم ، بين أولئك الذين يريدون الابتعاد عن إيران وأولئك الذين يريدون تعزيز العلاقات معها.

‏ونقلت الوكالة عن مسئولين سعوديين تأكيدهم بأن بعض قادة الحوثيين تنصلوا في احاديث خاصة من إعلان المسؤولية عن هجوم "أرامكو". في حين أخبر مسؤولون حوثيون دبلوماسيين أجانب بأن إيران تستعد لهجوم آخر، حسبما ذكر أحد هؤلاء المسئولين السعوديين للوكالة.

‏من جانبهم، رفض المتحدثون الرسميون باسم الحوثيين أي اشارات بأنهم تنصلوا من إعلانهم الأولى بالمسؤولية عن الهجوم على ارامكو أو إلى اعتزامهم تحذير الرياض من الضربات المستقبلية من قبل إيران.

‏ولفتت الوكالة بأنها تواصلت مع جماعة الحوثي للتعليق على أنباء اتفاق التهدئة بينها وبين السعودية لكنها رفضت التعليق عليها.

‏وكانت صحيفة وال ستريت جورنال قد أوردت معلومات مماثلة في تقرير لها نشر اليوم الجمعة، ما يزيد من مصداقية هذه الأنباء بحسب مراقبين.

‏•نزول أسعار النفط

‏أشارت بلومبيرغ إلى أن الأنباء المتعلقة بالتهدئة بين السعودية والحوثيين كان لها أثر إيجابي على أسعار النفط عالمياً، والتي شهدت انخفاضاَ ملحوظاً مؤخراً.

‏ونقلت عن خبراء قولهم أن وقف إطلاق النار في اليمن سيساعد على تهدئة التوترات السياسية المتزايدة في المنطقة ، بعد أن تسببت الهجمات على البنية التحتية النفطية السعودية في 14 سبتمبر في انخفاض 5 في المائة من الإنتاج العالمي وأسفرت عن تخطيط الولايات المتحدة لنقل المزيد من القوات إلى المنطقة.

‏وقال الخبير الاقتصادي أول هانسن: إذا تم تفعيل الاتفاق على وقف لإطلاق النار فالمتوقع هو هبوط سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا أمريكيًا، حيث يصبح (العرض والطلب) هو المتحكم في تقلّبات السعر.

‏وقالت الوكالة أنه وعلى الرغم من أن عودة الإنتاج في المملكة العربية السعودية قد أثرت على الأسعار هذا الأسبوع ، فإن الانخفاض يعكس أيضًا تباطؤ الصناعات التحويلية في ألمانيا ، والمزيد من علامات الضعف الاقتصادي في الصين وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

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‏من جهته تطرق موقع "ماركت ووتش" الأمريكي المهتم بالاقتصاد العالمي إلى تأثير المستجدات على الساحة السياسية بأسعار النفط على مستوى العالم.

‏وقال الموقع في تقرير نشر اليوم الجمعة أن الأسعار اتجهت للانخفاض بعد التقارير التي أكدت بأن المملكة العربية السعودية أعلنت وقف جزئي لإطلاق النار في اليمن، وكذا التقارير المتعلقة برفع العقوبات الأمريكية على إيران.

‏ونشرت تقارير متضاربة حول العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ، حيث نفى الرئيس دونالد ترامب مزاعم بأن الولايات المتحدة عرضت إلغاء جميع العقوبات على طهران في مقابل إجراء محادثات.

‏وقال بالنت بالز ، المحلل الاقتصادي في شركة شنايدر إلكتريك: " تسبب تقريران عن السعودية وإيران في انخفاض سريع في أسعار النفط الخام".

‏وقال المحلل الاقتصادي لماركت ووتش: "أولاً ، أحدث وقف جزئي لإطلاق النار بين المملكة العربية السعودية ومتمردي الحوثيين ارتياحاً في الأسواق، والتي كانت تراقب عن كثب التطورات الجيوسياسية الخطيرة مؤخراً".

‏مضيفاً: "بعد فترة وجيزة ، انخفضت الأسعار بحدة مرة أخرى بسبب مزاعم الرئيس الإيراني روحاني بأن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات إذا كانت إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات".

‏قالت رويترز إن روحاني أدلى بهذه التعليقات بعد عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

‏ومع ذلك ، فقد وصف بريان هوك ، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران ، مزاعم إيران بأنها "لا أساس لها من الصحة".

‏ترامب غرّد أيضًا: "أرادت إيران مني أن أرفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل اللقاء. قلت بالطبع لا! "