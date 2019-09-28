شكرا لبحثكم عن خبر صحف غربية تتحدث عن موافقة سعودية على التهدئة مع الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت صحف غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع الحوثيين في بعض مناطق اليمن؛ على خلفية قرار مفاجئ للحوثيين الأسبوع الماضي بوقف استهداف السعودية، بعد أيام من تبنيهم هجوم "أرامكو" في الـ14 من سبتمبر الجاري.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الاتفاق الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.

ورجحت الصحيفة أن مبادرة الحوثيين الأخيرة بعثت الأمل لدى السعودية والولايات المتحدة في أن الجماعة تسعى إلى النأي بنفسها عن إيران.

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وأشارت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إلى أن أسعار النفط شهدت هبوطا بـ1.5% عقب ورود هذه التقارير التي تتحدث عن هدنة جديدة.

وكان الحوثيين أطلقوا مطلع الاسبوع المنصرم مبادرة سلام تشمل وقف استهداف السعودية.