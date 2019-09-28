شكرا لبحثكم عن خبر لقاء عماني أمريكي يبحث إمكانية إيجاد حل سياسي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد وزير الخارجية العماني، "يوسف بن علوي" الجمعة، لقاء موسع مع مسؤولين أمريكيين في مقر بعثة السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن "بن علوي" بحث مع مساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ولشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن، وإمكانية التوسط لحل تلك الأزمة المتفاقمة منذ سنوات. وأكد الوزير العماني استعداد بلاده للقيام بدور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن.

وكانت صحف غربية، أفادت بأن السعودية وافقت على وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في بعض مناطق اليمن؛ على خلفية قرار مفاجئ للمليشيا الأسبوع الماضي بوقف استهداف السعودية، بعد أيام من تبنيهم هجوم "أرامكو" في الـ14 من سبتمبر الجاري.