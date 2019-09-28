عاجـــل : الجيش الوطني يتوقف الان عن اقتحام ابين والسبب ليس طيران الامارات .. مفاجأة جديدة اجبرت...

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عدن - ياسمين التهامي - نجحت وساطة أهلية في نزع فتيل الاقتتال بين قوات من الجيش وأخرى من الحزام الامني في مدينة لودر بمحافظة أبين. وقال مصدر محلي لـ"عدن الغد" أن وساطة من شخصيات اجتماعية وقبلية نجحت في نزع فتيل اقتتال بين قوات الجيش والحزام الامني بلودر. وأضاف المصدر أن جهود الوساطة نجحت في اخماد التحشيد عقب أن قامت كل قوة بحشد أفرادها تحسبا لاندلاع اشتباكات. Advertisements واشار المصدر إلى أن الوساطة توصلت إلى بقاء قوات الحزام الأمني داخل مدينة لودر للقيام بالمهام الأمنية في المدينة. ولفت إلى أن الاتفاق قضى بعدم تدخل الحزام الأمني في أي مهمة خارج مدينة لودر ومنها عدم تدخلها في الأزمة الحالية بين قوات الجيش والحزام الأمني في محافظة أبين.

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