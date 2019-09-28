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عدن - ياسمين التهامي - مصرع أشهر قاطع طريق في تعز.. حكم عليه 18 مرة بالإعدام.. (صورة)

یعد "نمي العدیني" الشاب العشریني ذائع الصیت في عالم الجریمة، وقاطع الطریق المشهور، حكم علیه بالإعدام (18مرة) مقابل خمسون جریمة قتل ارتكبها، واستعانت به ملیشیا الحوثي لتصفیة بعض خصومها، لینتهي به المطاف صریعا على ید مسلحیها، الذین القوا القبض علیه بالتعاون مع مسلحین من أبناء منطقة المخلاف، مدیریة شرعب السلام، بمحافظة تعز، صباح الأربعاء؛ وفقا لإفادة مصادر محلیة .

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وقالت المصادر إن أبناء المخلاف حاصروا عصابة قطع الطرقات لأكثر من 20 ساعة، وأتت مجامیع مسلحة تابعة لملیشیا الحوثي وتم القبض على نمي وبعض أفراد عصابته في منطقة الافیوش شمالي شرق شرعب السلام.

واشارت المصادر، الى انه تم نقل المدعو نمي العدیني، وكانت إصابته خطیرة، وفارق الحیاة قبل وصوله إلى المستشفى، ونقل بقیة المقبوض علیهم إلى سجن مدینة الصالح التابع للملیشیا.

وتأتي عملیة القبض على نمي وبعض أفراد عناصر عصابته بعد یوم واحد من قتلهم سائق شاحنة نقل یدعى بكر عبداالله عبده حمود سعید القیسي في سوق الخمیس بمنطقة الافیوش.