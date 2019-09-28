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عدن - ياسمين التهامي - سكان صنعاء يشكون من طريقة حوثية "مستفزة" مقابل الحصول على الغاز المنزلي

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية مبلغاً مالياً على الأهالي زيادة في سعر أسطوانة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء.

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وقال ساكنون في حي شملان لوكالة خبر، إن ميليشيات الحوثي وعبر عاقل الحارة الموالي لها فرضت مبلغ (1000 ريال) كـ "مجهود حربي" على كل أهالي الحي فوق مبلغ أسطوانة الغاز المنزلي التي يتم توزيعها على المنازل.

وأضافوا إن عاقل الحارة يأخذ مبلغ 4000 ريال قيمة تعبئة أسطوانة الغاز الفارغة ومبلغ ألف ريال إضافي كـ "مجهود حربي" ودعم قافلة لرفد مقاتلي المليشيات في الجبهات.

وأشاروا أن أي مواطن يرفض دفع المبلغ الإضافي يتم حرمانه من مادة الغاز المنزلي.