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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة أمريكية: السعودية وافقت على وقف النار في أربع مناطق في اليمن

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة إن السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطوة السعودية قولهم إن هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان الحوثيين قبل أيام وقف الهجمات ضد السعودية. Advertisements وأعلن الحوثيون الجمعة الماضية "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف". وقالوا "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض. وتضيف الصحيفة الأميركية أن الرياض وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في أربع مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها قوات الحوثيين منذ عام 2014. وتشير إلى أنه في حال نجح هذا الأمر فسيسعى السعوديون إلى توسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى من اليمن.

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