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عدن - ياسمين التهامي - الصحف العالمية: الاتحاد الأوروبي يهدد إيران.. وآلاف المغربيات يتحدين قوانين الزنا

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة، اليوم الجمعة، الضوء على الملفات المتعلقة بتداعيات الملف النووي، وأزمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ركزت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، على تهديدات الاتحاد الأوروبي لإيران بالانسحاب من الاتفاق النووي المُبرم العام 2015، عقب إعلان إيران اعتزامها خرق التزامها بالاتفاق للمرة الرابعة قريبًا، في محاولة يائسة منها لإجبار الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

في حين تناولت صحيفة صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، تعريض آلاف النساء في المغرب أنفسهن لخطر الاعتقال بالاعتراف بالزنا والإجهاض لإظهار تضامنهن مع صحفية سجينة بسبب هذه الجرائم.

الاتحاد الأوروبي يهدد إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي

من جانبها سلطت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الضوء على تحذيرات الاتحاد الأوروبي لإيران سرًا، بشأن بدء الانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر، إذا نفذت طهران تهديدها باتخاذ خطوات جديدة لخرق شروط الصفقة.

واتخذت إيران 3 خطوات منفصلة في خرق واضح لشروط الصفقة، وحذَّرت من أنها ستتخذ خطوة رابعة في نوفمبر المقبل، ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية.

وصدر التحذير الموجه لإيران، والذي تم الاتفاق عليه مسبقًا من قبل دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على اتفاقية 2015، ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، في اجتماع، الأربعاء الماضي، ويوضح أن الاتفاقية بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ناقلة النفط البريطانية تغادر الميناء الإيراني بعد احتجازها

وتناولت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، مغادرة الناقلة البريطانية المحتجزة الميناء الإيراني، اليوم الجمعة، بعد احتجازها في شهر تموز/يوليو الماضي.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة المسماة ”ستينا إمبيرو“ في مجرى مضيق هرمز؛ بسبب انتهاكات بحرية مزعومة بعد أسبوعين من استيلاء بريطانيا على ناقلة إيرانية قبالة إقليم جبل طارق، للاشتباه بخرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي جرى إطلاق سراحها في شهر آب/أغسطس الماضي.

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وقالت منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية، في بيان، إنه على الرغم من الإفراج عن الناقلة البريطانية، إلا أن قضيتها ما زالت مفتوحة، وما زال التحقيق في ”الانتهاكات“ التي ارتكبتها السفينة جاريًا.

وأكد ”إريك هانيل“، الرئيس التنفيذي لشركة ”ستينا بالك“ المالكة للناقلة، أن السفينة تتحرك في طريقها إلى دبي، وقال إن الشركة ستكشف التفاصيل عندما تصل السفينة إلى المياه الدولية.

المدعي العام السابق في أوكرانيا يبرئ هانتر بايدن من اتهامات ترامب

وركزت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، على أحدث تطورات فضيحة ترامب في أوكرانيا، التي أدت إلى مطالب بعزله، حيث أكد المدعي العام السابق في أوكرانيا براءة هانتر بايدن من اتهامات ترامب.

وخلال المقابلة الأولى له منذ الكشف عن المزاعم التي تشير إلى ضغط الرئيس ترامب على نظيره الأوكراني ”فولوديمير زيلينسكي“ للتحقيق في أمر منافسه السياسي ”جو بايدن“ ونجله ”هانتر“، قال المدعي العام السابق الأوكراني ”يوري لوتسينكو“:“لم يخرق هانتر بايدن أي قوانين أوكرانية“.

ومن جانبه نفى هانتر بايدن تورطه في أي خرق للقانون، كما لم يُقدم ضده أي دليل يثبت انتهاكه للقانون خلال عمله في أوكرانيا مع أكبر شركة غاز خاصة في البلاد.

آلاف المغربيات يعترفن بخرق قوانين الزنا والإجهاض

وتناولت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، تعريض آلاف النساء في المغرب أنفسهن لخطر الاعتقال باعترافهن بالزنا والإجهاض لإظهار تضامنهن مع صحفية سجينه بسبب هذه الجرائم.

ويقول النشطاء إن الآلاف من النساء قد وقّعن بيانًا يعلنّ فيه أنهن انتهكن قوانين الزنا والإجهاض في محاولة يائسة لدعم الصحفية ”هاجر الريسوني“ التي تعمل في صحيفة ”أخبار اليوم“، والمسجونة بعد اتهامها بكلتا الجريمتين.

يذكر أن قانون العقوبات في المغرب يحظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض حتى لو لم يكن يشكل خطرًا على حياة الأم، كما أظهرت الاستطلاعات محاكمة ما يصل إلى 14500 متهم بتهمة الفجور، و3048 بتهمة الزنا، و170 بتهمة الشذوذ الجنسي، و73 بسبب الإجهاض، خلال العام الماضي فقط.