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عدن - ياسمين التهامي - عاجل...الانتقالي يستغيث والجيش الوطني يطبق الحصار على مداخل هذه المدينة

اشتبكت اليوم الجمعة قوات الجيش الوطني مع قوات الانتقالي المدعوم من الامارات، في مديرية احور بمحافظة ابين (جنوب) اليمن

وافادت مصادر بان قوات الجيش الوطني تمكنت من الوصول إلى مشارف مديرية أحور، عقب مواجهات عنيفة مع الانتقالي مما شهد فرار لبعض الافراد التابعين للانتقالي

واضاف المصدر ان قوات الجيش التابع للشرعية تمكن من تامين تامين جميع المداخل، لمدينة احور لخنق الانتقالي واستعداد لتحريرها بالكامل

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