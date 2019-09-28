صنعاء - ياسمين الخيامي - المجلس الانتقالي يباغت الرئيس هادي بعرض مغري صدم السعوديين واثار دهشتهم ( تعرف غلى عرض الانتقالي ورد الرئيس هادي عليه )

2019/09/28 الساعة 06:01 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

قدم لمجلس الانتقالي للرئيس هادي عرضا تمثل في عدم الانفصال مقابل الحصول على مناصب سيادية في الحكومة الشرعية وابرزها وزارة الداخلية.

وقال مصدر مطلع على سير المشاورات التي تجريها قيادات سعودية مع قيادات من المجلس الانتقالي في مدينة جدة ان قيادات المجلس طلبت الاستحواذ على حقيبة وزارة الداخلية في أي تغيير حكومي قادم .

المصدر قال للصحيفة ان الطلب قدم إلى الوسطاء السعوديين لكنه قوبل برفض شديد من قبل الرئيس هادي .

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واشار المصدر إلى ان السعوديين ابدوا استغرابهم من هذا الطلب حيث اوضحوا لقيادة الانتقالي انه كيف يمكن لهم ممارسة نشاط وزارة سيادية على مستوى اليمن كافة فيما هم يقولون لانصارهم أنهم يسعون لانفصال جنوب اليمن .