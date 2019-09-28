صنعاء - ياسمين الخيامي - منع دخول المنتخب اليمني للناشئيين الاراضي السعودية وحرمانهم من تكريم الرئيس هادي ورئيس الوزراء ورجل الاعمال في السعودية

2019/09/28 الساعة 05:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



يبدوا ان وزير الشباب والرياضه #نائف_البكري لن يستطيع الايفاء بوعده لمنتخب الناشئين بمنحهم عمره مجانيه .. إذ يرفض #احمد_العيسي رئيس إتحاد الكره اي زيارة للمنتخب للسعوديه لسبب مهم جدا .. ان تكريما من قبل رئيس الحكومة معدا لهم .



يرفض العيسي اي تكريم للناشئين من قبل رئيس الحكومة بسبب اقالة الاخير ل #حافظ_معياد الصديق المقرب للعيسي ..



طبعا لن تصدقوا ذلك وكيف تصغر عقول الرجال بهذا الشكل .. ما دخل منتخب الناشئين بإقالة معياد او بزعل العيسي من معين .. ؟!! لكن هذا ما حدث فعلا .



القصة انه بعد علم العيسي بإستعداد رئيس الحكومة لتكريم الناشئين في جده وتفاعل العديد من رجال الاعمال المغتربين لدعم اللاعبين قال العيسي " لو يحلم رئيس الوزراء ما باخليه يكرم انتصار حققته انا" .



يعتزم العيسي نقل المنتخب عبر الطيران الذي يملكه (بلقيس)من قطر الى مسقط ثم الى سيئون حتى لا يذهب الى جده .



تخيلوا الى اين وصلت الصراعات الغبية داخل الشرعية .. لم يعد هناك بلد كي يتصارعوا عليه .. لم يبقَ لهم الا مثل هذه البعاسيس ..



ان يحرموا الناشئين تكريما مؤقتا اصبح أمرا ضمن دائرة الصراع والمزايدات .. هذه هي شرعيتنا التي نرتكن اليها .. وهذا العيسي الذي يخلط بين السياسه وبين العمل كعادته في خلطه بين التجاره والعمل الرسمي والفساد وادعاء النزاهة والشرف .

نقلا عن يمني سبورت

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