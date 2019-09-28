شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور..غرق منازل في لحج بسبب سيول الأمطار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدت الأمطار التي شهدته العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، الجمعة، غرق عدد من المساكن في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وتداول ناشطون صوراً لمنازل غمرتها الأمطار في مدينة الحوطة عاصمة لحج.

وقالت المصادر أن السيول تسببت بغرق نحو 23 منزل وأدت السيول إلى تشرد المواطنين من منازلهم.

وأطلق الأهالي نداءات استغاثة إلى الجهات المعنية بإنقاذهم من السيول والتدخل بشط المياة .

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وشهدت العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبية، اليوم الجمعة، أمطاراً وسيول غزيرة تأثراً بإعصار هيكا، حاصرت المواطنين في منازلهم وأغرقت عدد من المنازل في محافظتي عدن ولحج.