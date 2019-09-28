شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية تستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في صعدة.. فيديو والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإنقلابية في صعدة.
واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون ، وتمثلت في عربات نقل للمقاتلين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيات الإرهابية.
وسقط في الغارات عدد من القتلى والجرحى فيما تم تدمير عدد من الآليات.
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