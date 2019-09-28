شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تدعم شرطة الحديدة بـ 30 سيارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلمت السلطات في محافظة الحديدة 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة مقدمة من السعودية. وحضر عملية التسليم محافظ الحديدة الحسن طاهر، ومدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب أحمد ورق، وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد صادق عطية. وأعرب المحافظ طاهر عن بالغ تقديره للسعودية لما قدمته لليمن حكومة وشعبا والحديدة بشكل خاص. Advertisements وقال طاهر إن الأطقم العسكرية ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للمناطق المحررة في مدينة الحديدة، بعد أن نهبت ميليشيات الحوثي كافة المعدات الخاصة بقوات الأمن وكافة الوحدات العسكرية. - المصدر: مواقع

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