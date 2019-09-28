شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طفلة بوباء الكوليرا في ريف إب وانتشار جديد للوباء في المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجل مركز "المقاطن" الصحي في مديرية ريف إب، الأربعاء، وفاة الطفلة " ديما ماجد قاسم قايد" ـ 4 سنوات ـ وإصابة كل أفراد أسرتها بالعدوى.

وقال مصدر طبي فإن الوباء كان سريعا جداً في الفتك بالطفلة حيث أصيبت الطفلة بأعراض المرض ولمدة أربع ساعات فقط كانت قد فارقت الحياة ونقلت العدوى إلى أفراد أسرتها.

جاء ذلك بالتزامن مع موجه جديدة من انتشار الوباء في المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين، حيث تشير المصادر أن الوباء انتشر في عدد من مديريات المحافظة بالتزامن مع الامطار الموسمية والسيول الناجمة عنها.

وتشير التقارير الأممية للوباء بأن محافظة إب، تأتي في صدارة المحافظات من حيث معدلات الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا وأوبئة أخرى اجتاحت المحافظة الخاضعة لسطات الحوثيين، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ونهب الحوثيين للمساعدات الطبية.