شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان عجز من تجديد اقامته .. مغترب يمني بالسعودية يقتل نفسه شنقاً (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان مغترب يمني اقدم على ازهاق روحه بشنق نفسه فجر اليوم الجمعة في مدينة خميس مشيط جنوب السعودية .
واضاف المصدر ان زملاء المغترب ناجي المنصوري اليافعي والذي كان يعمل في بنشر مركز خدمات سيارات , فوجئوا به فجر اليوم متدلي من رقبته بحبل من السقف بعد ان ربطه للانتحار.
ورجح المصدر ان يكون سبب انتحار اليافعي هو عجزه عن رسوم تجديد اقامته بالسعودية وانه كان يعاني من ضغوطات مالية ونفسية .
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