شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان اعلن رفضه لـ”جمهورية السيد” .. شاهد كيف ظهر محلل سياسي معروف بولائه للحوثيين واثار الضرب عليه في معتقل المليشيا بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون الجمعة صورا تظهر مدير مركز الرصد الديمقراطي والكاتب السياسي الموالي للحوثيين عبدالوهاب الشرفي من داخل محتجزه وعليه اثار الضرب والاعتداء الذي تعرض له اثناء اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي بصنعاء.

وقالت مصادر محلية ان الشرفي محتجز في الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء بعد ان تم اختطافه يوم امس الخميس وضربه أمام أسرته ، على خلفية انتقاده لما يقوم به ما يسمى الحارس القضائي من تجاوزات بحق ممتلكات المعارضين, وعلى خلفية تدوينات على حسابه في "فيسبوك"، ترفض" جمهورية السيد" وتمجد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، بالتزامن مع العيد الوطني السابع والخمسين لقيامها .

وكان قد كتب الشرفي في اخر منشور له على صفحته بالفيسبوك : هناك من يفهم الجمهورية على انها الانتقال من تفرد السيد الى تفرد الشيخ او تفرد الفندم .

... لكل هولا نقول الجمهورية هي جمهورية الشعب جمهورية كل منا فردا فردا , هذا ما قضت به مبادئ السادس والعشرين من سبتمبر و سنكون ضد كل من يحاول استلابنا هذا الحق باي صورة من الصور , سنقاوم مسخ الجمهورية ولن نقبل لا بجمهورية سيد ولا بجمهورية شيخ ولا بجمهورية فندم ولن نسلم لحاكم الا من نختاره نحن المواطنون ".