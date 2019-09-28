شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف معاقل المليشيا في صعدة 

السبت 28 سبتمبر 2019 مقاتلات التحالف دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات وأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة في الجيش اليمني، أن "مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مجموعة من المواقع الخاصة بذراع إيران في اليمن الحوثيين في محور كتاف - صعدة" . وأضاف أن "الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين متحصنة بكهوف، وعربات تحمل مقاتلين وأسلحة وذخائر تابعة لهم". وأكد أن "الغارات الجوية أدت إلى تدميرها بالكامل". Advertisements ونشر المركز مقطع فيديو لعمليات الاستهداف الدقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية للتجمعات والتحصينات ومخازن الأسلحة الحوثية في صعدة. ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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