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الحضرمي: الميلشيا تبنت هجومي النفط للتغطية على إجرام طهران  

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 28 سبتمبر 2019

محمد الحضرمي

محمد الحضرمي

الحضرمي: الميلشيا تبنت هجومي النفط للتغطية على إجرام طهران  

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متابعات_الخليج 365

كشف “محمد الحضرمي” وزير الخارجية اليمني،الأسباب الحقيقية خلف إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على تبني استهداف معملي" أرامكو" ، مؤكدًا  أن الهدف من ذلك التغطية على المجرم الحقيقي إيران، والتحقيقات  خاصة أن التحقيقات أثبتت عكس ما تدعيه المليشيا .

وقال الحضرمي: إن هذه الإصرار من قبل جماعة الحوثي يثبت بجلاء أنهم لم ولن يكونوا يوما جادين في السلام طالما ظلوا مرهونين لمحركهم في إيران".

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جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع فريق الاتصال المعني باليمن التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)

واستعرض الحضرمي، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، معتبرأ أن الأحداث "تثبت كل يوم أن الحوثيين هم مجرد أداة إيرانية لزعزعة أمن المنطقة".

 

وتتهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

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